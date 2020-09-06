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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 10:02
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Beşiktaş'ın bir numaralı forvet hedefi Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ın bir numaralı forvet hedefi Vincent Aboubakar

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Fanatik

Burak Yılmaz'ın sürpriz ayrılığı sonrası forvet transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Vincent Aboubakar.

Burak Yılmaz’ın ayrığı sonrasında hücum hattını bir türlü yeni bir isimle dolduramayan Beşiktaş, bu hafta içerisinde yapacağı atakla yeni golcüsünü hafta sonuna yetiştirmeyi amaçlıyor. Daha önce gündeme gelen Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Ze Luis gibi isimlerden yüksek maliyetleri sebebiyle vazgeçen yönetim; Papiss Cisse ve Oumar Niasse konusunda da sonuç alınamamasının ardından listesini güncelledi. Geçen sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Nikola Kalinic’in kulübü Atletico Madrid’le bir türlü bağlarını koparamaması sonrasında planlamasını değiştiren Kara Kartal, takımda 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar’ı 1 numaralı hedefi olarak belirledi.

CAMİAYI HAVAYA SOKACAK TRANSFER

Portekiz Ligi ekibi Porto’dan 4 sene önce kiralanan ve o dönem 3.3 milyon Euro maaş karşılığında Kara Kartal’a imza atan Kamerunlu golcünün, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle piyasasının düşmesi sebebiyle bu bedelin yarısına geri dönmeye hazır olduğu kaydedildi. Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan yönetimin de 28 yaşındaki futbolcu konusunda istekli olduğu ve taraftarın çok sevdiği oyuncuyu takıma kazandırarak camiayı tekrar havaya sokmayı planladığı ifade edildi.

‘RENCİDE ETMEK İSTEMİYORUZ’

Beşiktaşlı taraftarların da alınması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattığı Aboubakar için çıkan, ‘sakatlığı sürüyor’ iddialarıyla ilgili olarak yönetimden açıklama gelmişti. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, önceki gün bir internet sitesine yaptığı açıklamada, “Aboubakar, Porto’dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar’da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar’a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz” sözlerini sarf etmişti.

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