Beşiktaş'ın Bernard Mensah transferinde flaş gelişme

SEZONUN ikinci yarısı için kadrosuna maliyeti düşük oyunculardan takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ın Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaşamadığı ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın alacakları ödenmediği için kulübünü FIFA’ya şikayete hazırlanan Mensah için Boyd, Oğuzhan Özkakup, Kartal Kayra, Muhayer Oktay ve Orkan Çınar gibi oyuncular arasından 3 ismi ve Ganalı orta sahanın bonservis taksitlerinin bir bölümünü ödemeyi önerdiği ancak Kayserispor’un bunu kabul etmediği kaydedildi.

Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Berna Gözbaşı’nın da “Mensah için kabul edebileceğimiz bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil” açıklaması sonrası Beşiktaş yönetiminin de Mensah transferi için bekleme kararı aldığı öğrenildi.

(Star)