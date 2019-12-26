Beşiktaş'ın Bernard Mensah transferinde flaş gelişme
SEZONUN ikinci yarısı için kadrosuna maliyeti düşük oyunculardan takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ın Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaşamadığı ortaya çıktı.
SEZONUN ikinci yarısı için kadrosuna maliyeti düşük oyunculardan takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ın Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaşamadığı ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar’ın alacakları ödenmediği için kulübünü FIFA’ya şikayete hazırlanan Mensah için Boyd, Oğuzhan Özkakup, Kartal Kayra, Muhayer Oktay ve Orkan Çınar gibi oyuncular arasından 3 ismi ve Ganalı orta sahanın bonservis taksitlerinin bir bölümünü ödemeyi önerdiği ancak Kayserispor’un bunu kabul etmediği kaydedildi.
Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Berna Gözbaşı’nın da “Mensah için kabul edebileceğimiz bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil” açıklaması sonrası Beşiktaş yönetiminin de Mensah transferi için bekleme kararı aldığı öğrenildi.
(Star)