  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 16:45
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın attığı 15 golün 10'unda aynı isimler var

Beşiktaş'ın attığı 15 golün 10'unda aynı isimler var

Paylaş

Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 15 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ürettiği 15 golün 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü imza attı.

Beşiktaş'ta diğer golleri ise Güven Yalçın, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Bernard Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.

Gollere yüzde 66,6 katkı

Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Beşiktaş'ın hücumuna yüzde 66,6'lık katkı verdi.

Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 asist yaparken, Aboubakar da bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.

Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93,3'e çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanarak hanesine 6 puan yazdırdı.

Larin, Beşiktaş'taki en iyi sezonunu yaşıyor

Siyah-beyazlı takımın en golcü ismi durumunda bulunan Kanadalı santrfor Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atan Larin, ligde ise 5 gole ulaştı. Kanadalı oyuncu, ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Beşiktaş'a 2017-2018'de transfer olan Larin, siyah-beyazlı formayla şimdiden en iyi sezonuna imza attı.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 4 maçta 4 gol bulan Larin, 2018-2019'daki 22 maçta da da aynı performansı gösterdi.

Tecrübeli değer Atiba

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba, her sezon olduğu gibi 2020-2021'de de performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibin 37 yaşındaki kaptanı, sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında forma giyemedi. Bu sezon oynadığı 8 maçın tamamında 90 dakika süre alan Atiba, 2 gol ve 3 asistle takımına önemli katkıda bulundu.

Aboubakar toparlıyor

Beşiktaş'ın hücumda katkı aldığı diğer oyuncu Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performansın daha iyisini yapmak için ilk adımı attı.

Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, ligdeki ilk 9 maçta 2 gol atabilmişti. Kamerunlu santrfor, bu sezon ise görev aldığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırarak gol atma aralığını kısaltmaya başladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı geliyor
Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı geliyor

Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı geliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede
Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık kabusu
Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık kabusu

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık kabusu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...
Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak
Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak

Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak

Yaz transfer dönemine yaptığı 18 transferle damga vuran Fenerbahçe ocak ayında yine hız kesmeyecek. Sarı-lacivertliler Erol Bulut'un da takımda görmeyi çok istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu transferle bizzat ilgileniyor.

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu
Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu

Galatasaray yönetimi, performansı zaman zaman tartışılan Younes Belhanda ile sözleşme uzatma kararı aldı. Türkiye'de kalmak isteyen Faslı futbolcu, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yöneticilere iletirken, Galatasaray cephesi ise Belhanda'ya tek bir şart sundu.

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor
Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber
Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.

Beşiktaş'ın imha timi: Aboubakar, Larin ve Atiba
Beşiktaş'ın imha timi: Aboubakar, Larin ve Atiba

Beşiktaş'ın imha timi: Aboubakar, Larin ve Atiba

Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.