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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 15:32
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 15:37

Beşiktaş'ın anlaştığı Fabrice N'Sakala'dan beklenmedik cevap

Beşiktaş'ın anlaştığı Fabrice N'Sakala'dan beklenmedik cevap

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile kontratı biten Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Fakat Kongolu oyuncunun, Belçikalı bir taraftara verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Belçikalı bir taraftar; 29 yaşındaki oyuncuya özelden, "Anderlecht'e geri dön" yazarken N'Sakala da "İşte bu iyi bir fikir" cevabını verdi.

Belçika basınında yer bulan bu diyalog, oyuncunun Anderlecht'e geri dönebileceği şeklinde yorumlandı.

N'Sakala 2013'te Fransa'nın Troyes takımından transfer olduğu Anderlecht ile 3 sezon geçirdikten sonra 2016'da Alanyaspor'a kiralanmıştı. Sonrasında da 2017'de Alanyaspor'a bonservisi ile verilmişti.

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.

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