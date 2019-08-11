Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Guingamp’tan kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.
Manchester United, İngiltere Premier Lig 2019-2020 sezonunun açılış haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 4-0 yendi.
Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.