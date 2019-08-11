Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Cenk'e sürpriz talip! 'Canımı acıtıyor' demişti

Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.