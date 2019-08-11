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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 23:24
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 23:32

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Guingamp’tan kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.

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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.

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