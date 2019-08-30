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  3. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Elneny, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Elneny, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Elneny, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Elneny, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohammed Elneny, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

beIN SPORTS'un haberine göre, siyah beyazlılar Mohamed Elneny'nin kiralanması konusunda İngiliz ekibi Arsenal ile anlaşma sağladı. Mısırlı oyuncunun  22.15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

ALİ NAİBİ: "ELNENY İÇİN ANLAŞTIK"

Beşiktaş'ta Sportif Direktörü Ali Naibi, Mohamed Elneny'in transferi konusunda TRT Spor'a konuştu.

Ali Naibi, şunları söyledi:

"Arsenal kulübü ile Mohamed Elneny transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Oyuncuyu, sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde, bu sezon sonuna kadar kiralik olarak kadromuza katacağız. Son 3.5 senedir Premier Lig'de Arsenal formasiyla 100'e yakın maç oynayan, kendi milli takimi ile 75 maca cikmis bir isim. Gary Medel'in takimdan ayrilmasindan sonra o bolge icin tecrubeli ve oyun yapimiza uyan bir oyuncu arayisimiz vardi. Elneny'i kadromuza katarak bu bolgeye onemli bir takviye yaptigimizi dusunuyorum. Kendisinin bize cok onemli katkilar yapacagina eminiz."

17 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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