Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de 24'üncü haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda mücadelenin kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 21 futbolcuyu dahil ettiği kadro şöyle:
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng."
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.
Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.