Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiraladığı Rachid Ghezzal, İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Leicester City'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı. Cezayirli futbolcu sabaha karşı 04:00 sularında İstanbul'a geldi.

Beşiktaş transferin son gününde kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Leicester City’den Rachid Ghezzal’ı 1 yıllığına kiraladı.



SABAHA KARŞI GELDİ

Başarılı futbolcu sabaha karşı 04:00 sularında İstanbul’a geldi. Ghezzal, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş’a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.