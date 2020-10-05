Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiraladığı Rachid Ghezzal, İstanbul'a geldi

Beşiktaş transferin son gününde kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Leicester City’den Rachid Ghezzal’ı 1 yıllığına kiraladı.
SABAHA KARŞI GELDİ
Başarılı futbolcu sabaha karşı 04:00 sularında İstanbul’a geldi. Ghezzal, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş’a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina'da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.
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