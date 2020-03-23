Beşiktaş'ı ilgilendiren flaş gelişme! Elneny...

Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den kiralanan Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Arsenal'in siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediğini yazdı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanma çalışması başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, nokta atışı hamlelerle takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Kiralık futbolcularla ilgili karar aşamasında olan Beşiktaş'ta sezon başında takıma katılan Mohamed Elneny gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği Mısırlı yıldızı gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılara müjdel haber İngiltere'den geldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig takımı Arsenel'in Elneny'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

ARTETA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta 5 futbolcunun biletini kesti. Arteta'nın aralarında Mohamed Elneny'nin de yer aldığı 5 kişilik oyuncu grubunu idarecilere bildirdiği ve gelecek sezon bu isimleri kadroda düşünmediğini belirttiği vurgulandı. Arteta'nın belirlediği isimler arasında Mohamed Elneny, Mustafi, Kolasinac, Mkhitaryan ve Sokratis yer alıyor.

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Mohamed Elneny, bu sezon 28 resmi maçta froma giydi ve 2 asist yaptı.

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