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  3. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Mete Kalkavan düdük çalacak

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Mete Kalkavan düdük çalacak

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Mete Kalkavan düdük çalacak

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemleri belli oldu. Buna göre 27 Ekim 2019 Pazar günü oynanacak dev derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Atilla Karaoğlan ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Derbinin VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu. Cüneyt Çakır dev maçın VAR hakemi olarak atandı. AVAR hakemleri ise Özgüç Türkalp ve Bahattin Duran.

İşte haftanın hakemleri:

25 Ekim 2019 Cuma

20:30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (Koray Gençerler)

26 Ekim 2019 Cumartesi

15:00 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

17:30 Gaziantep Futbol Kulübü - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)

20:00 Fenerbahçe - İttiaf Holding Konyaspor (Ali Şansalan)

27 Ekim 2019 Pazar

14:00 BTC Türk Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Zorbay Küçük)

16:30 Göztepe - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

16:30 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor

19:00 Beşiktaş - Galatasaray (Mete Kalkavan)

28 Ekim 2019 Pazartesi

20:00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor (Ali Palabıyık)

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