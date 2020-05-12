Beşiktaş'dan 2 indirim planı

AKŞAM
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, futbolcularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor. Hırvat basını Vida’nın da aralarında bulunduğu Beşiktaş’ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı. 2 milyon euro üzerinde kazanan Burak, Ljajic ve Vida’nın sözleşmelerinde %50 indirim isteniyor. Yapılan görüşmelerde bir orta yol bulunmuş değil. Siyah-Beyazlı futbolcular geçmiş dönemlerdeki alacaklarının ödenmesi durumunda indirim konusunda masaya oturucaklarını ifade ediyorlar. Görüşmelerin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin hedefi 50 milyon euro civarında olan takım bütçesini 30 milyon euro seviyelerine çekmek.
OPSİYON KULLANMADI
Öte yandan Beşiktaş’ın sezon başında forma göğüs reklamı için 1+1 yıllık sözleşme uzattığı Vodafone, opsiyonu kullanmama kararı aldı. Vodafone 6 yıldır Siyah-Beyazlılar’ın göğüs sponsoruydu...
246 MİLYON ZARAR VAR
Siyah-Beyazlı Kulüp 2019-2020 sezonunun ilk 9 ayında 246 milyon TL zarar ettiğini KAP’a bildirdi.
KARTAL YUVASI AÇILDI
Beşiktaş resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, hizmet vermeye başladı. Yapılan açıklamada, Kartal Yuvası’nda yapılacak alışverişlerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği ifade edildi.
KARTAL AVRUPA’YI SALLADI
Beşiktaş’ın önceki gün resmi sitesinde paşlaştığı dezenfektan kabini tüm Avrupa’nın dilinde. İngiliz Daily Mail, bu görüntüye çok geniş yer ayırırken, uygulamayı “Muazzam” olarak niteledi. Haberde, liglerin başlamasına itiraz eden Sivasspor Hocası Rıza Çalımbay’ın da görüşlerine yer verildi.
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Hırvat basını, Beşiktaş'ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Voleybolda liglerin iptal edilmesini istemeyen tek takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı...
Senegalli oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda eli güçlü. Stoke'un, Championship'ten düşme tehlikesi ve İngiliz taraftarların Ndiaye'ye sıcak bakmamasının yanı sıra başarılı oyuncu da Trabzonspor'da kalmak istiyor.