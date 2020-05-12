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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 08:00
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 08:00

Beşiktaş'dan 2 indirim planı

Beşiktaş'dan 2 indirim planı

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Hırvat basını, Beşiktaş'ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı.

AKŞAM

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, futbolcularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor. Hırvat basını Vida’nın da aralarında bulunduğu Beşiktaş’ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı. 2 milyon euro üzerinde kazanan Burak, Ljajic ve Vida’nın sözleşmelerinde %50 indirim isteniyor. Yapılan görüşmelerde bir orta yol bulunmuş değil. Siyah-Beyazlı futbolcular geçmiş dönemlerdeki alacaklarının ödenmesi durumunda indirim konusunda masaya oturucaklarını ifade ediyorlar. Görüşmelerin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin hedefi 50 milyon euro civarında olan takım bütçesini 30 milyon euro seviyelerine çekmek.

OPSİYON KULLANMADI

Öte yandan Beşiktaş’ın sezon başında forma göğüs reklamı için 1+1 yıllık sözleşme uzattığı Vodafone, opsiyonu kullanmama kararı aldı. Vodafone 6 yıldır Siyah-Beyazlılar’ın göğüs sponsoruydu...

246 MİLYON ZARAR VAR

Siyah-Beyazlı Kulüp 2019-2020 sezonunun ilk 9 ayında 246 milyon TL zarar ettiğini KAP’a bildirdi.

KARTAL YUVASI AÇILDI

Beşiktaş resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, hizmet vermeye başladı. Yapılan açıklamada, Kartal Yuvası’nda yapılacak alışverişlerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği ifade edildi.

KARTAL AVRUPA’YI SALLADI

Beşiktaş’ın önceki gün resmi sitesinde paşlaştığı dezenfektan kabini tüm Avrupa’nın dilinde. İngiliz Daily Mail, bu görüntüye çok geniş yer ayırırken, uygulamayı “Muazzam” olarak niteledi. Haberde, liglerin başlamasına itiraz eden Sivasspor Hocası Rıza Çalımbay’ın da görüşlerine yer verildi.

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