Beşiktaş'a yeni sponsorundan 6 milyon TL'lik gizli katkı

Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşma sağladığını önceki gün resmen duyurmuştu.

Yapılan açıklamada 2 yıllık anlaşmanın 42 milyon Lira olduğu belirtilmişti.

Ancak anlaşmanın Beşiktaş’a dolaylı yoldan 6 milyon TL daha katkı sağladığı iddia edildi. Ajansspor’un haberine göre Vodafone Park’ın 2 milyon Lira’lık klima bakım masrafını üstlenen Beko, yine 2 milyon Lira’yı bulan led reklam alanı hakkını da kullanmayacak. Firma ek olarak loca kullanım hakkından da vazgeçerek, Beşiktaş’a 6 milyon Lira’lık bir destek daha sunacak. Böylece Beko’nun Kartal’a katkısı 48 milyon Lira’yı bulacak.