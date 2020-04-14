Beşiktaş'a yeni 10 numara geliyor: Viktor Kovalenko

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Siyah- Beyazlılar, hem alt yapıdan gelecek oyuncularla hem de yapılacak genç transfer hamleleriyle takımdaki yaş ortalamasını düşürmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’a, menacerler aracılığıyla yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Shakhtar Donetsk forması giyen 24 yaşındaki 10 numara Viktor Kovalenko’nun yönetime iletildiği bildirildi.
Shakhtar’ın alt yapısında yetişen ve 6 sezondur A takımda görev yapan 1,82’lik orta saha, Ukrayna Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyiyor. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni bir maceraya hazır olan Kovalenko’nun, menaceri aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’dan yanıt beklediği öğrenildi. Kovalenko, Shakhtar formasıyla 6 sezonda 183 maça çıkıp 28 gol attı.
Büyük miktar ayrılamayacak
Süper Lig’e ara verilmesinin ardından maç ve yayın gelirini de kaybeden Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfere büyük bir miktar ayıramayacak. Siyah- Beyazlılar’ın bundan dolayı sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
(Fanatik)
Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen Victor Ruiz ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı.
Abdurrahim Albayrak'ın telefonda bizzat görüştüğü Falcao, dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı- Kırmızılılar, bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde...
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.
Trabzon'da adeta yeniden doğan Sörloth, “Bodo'da küme düşüyorduk ve beni oynatmıyorlardı. Bir apartmanda oturuyordum ve her şey çok karanlıktı. O günleri asla unutmam” dedi.