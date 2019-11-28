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  3. Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber! İspanyol futbolcu ligin ilk yarısını kapattı

Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber! İspanyol futbolcu ligin ilk yarısını kapattı

Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber! İspanyol futbolcu ligin ilk yarısını kapattı

Beşiktaş'ta ayak bileğinde zorlama tespit edilen Victor Ruiz, 3-4 hafta forma giyemeyecek.

Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı bir türlü istenen ideal kadro ile sahaya çıkamayan Beşiktaş'a bu kez kara haber Victor Ruiz'den geldi.

Ayak iç yan bağlarında sakatlık meydana gelen Ruiz'in 3-4 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Ruiz, Beşiktaş'ın Slovan Bratislava, Kayserispor, 24 Erzincanspor, Kasımpaşa ve Wolverhampton maçlarında forma giyemeyecek.


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