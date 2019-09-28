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  3. Beşiktaş'a transferi son anda yatan Vincent Aboubakar, verdiği karardan dolayı bin pişman

Beşiktaş'a transferi son anda yatan Vincent Aboubakar, verdiği karardan dolayı bin pişman

Beşiktaş'a transferi son anda yatan Vincent Aboubakar, verdiği karardan dolayı bin pişman

Yazın Beşiktaş’a gelmek üzereyken son anda 500 bin euro daha isterim diye tutturunca transferi yatan Vincent Aboubakar, Porto’nun 5. golcüsü konumuna düştü.

KARTAL’IN yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği eski golcüsü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı takımla yaşadığı maaş anlaşmazlığının ardından Porto'da kaldığına pişman oldu. Fransız basınına yansıyan haberlere göre, sakatlığı atlatması 8 ay süren ve yazın Beşiktaş fırsatını kaçıran Kamerunlu santrfor, “Eğer Beşiktaş’a gitseydim bugün daha mutlu bir insan olabilirdim. Orası benim için gerçek bir yuva olabilirdi ama bazen hatalı kararlar verebiliyorsunuz” dedi.

BEŞİKTAŞ KAPISI DA KAPANDI

TAKIMDAKİ yerini kaybeden Aboubakar'ın Porto'da 5. Hucüm tercihi haline geldiği ifade edilen haberde, “Fiyatı 30 milyon euroyu bulmuşken kariyerini iyi yönetemeyen Aboubakar’ın değeri yarı yarıya düştü. Artık 27 yaşında ve kendisine oynayacak bir kulüp bulamazsa daha da düşecek. Onun için artık Beşiktaş kapısı da kapanmış durumda. Zira, Aboubakar’ı çok isteyen Beşiktaş başkanı geçtiğimiz günlerde istifa ederek onun için her şeyi zorlaştırdı” yorumları yer aldı.

TAM BİR PARAGÖZ ÇIKMIŞTI

FİKRET Orman, Aboubakar’ı neden transfer etmediklerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Porto’dan 2 milyon 900 bin euro alıyor. 900 bin eurosunu biz öderiz dediler. Sonra, Aboubakar 500 bin euro fazla alırım gelmek için dedi. Biz de diz sakatlığı nüksederse parayı vermeyiz dedik, kabul etmedi. Taraftarımızın duygusal bağını anlıyoruz ama bu düşünceyle Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık. Benim gözümde bu davranışları Beşiktaş'a gelmesini mümkün kılmadı” demişti.

(Güneş)

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