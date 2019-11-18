Beşiktaş'a sürpriz golcü adayı: Richmond Boakye

Eski golcüsü Vincent Aboubakar için nabız yoklayan Kara Kartal’ın, Sırp ekibi Kızılyıldız’da oynayan Richmond Boakye ile ilgilendiği iddia edildi.

Kariyerinde Juventus ve Atalanta gibi ekiplerde görev yapan 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için maliyet araştırması yapıldığı kaydedildi.

(Fanatik)