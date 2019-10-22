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Beşiktaş'a sakatlardan kötü haber geldi

Beşiktaş'a sakatlardan kötü haber geldi

Ligde sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Beşiktaşlı Douglas ve Abdoulay Diaby, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın ise Braga maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

MKE Ankaragücü ile oynanan maçta ayak bileğinde zorlanma olan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle Ankaragücü maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz’ın ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçına yetişmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Golcü oyuncunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. 

Öte yandan Beşiktaş'ta  ağır bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz'ün yanısıra Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Kevin N’Koudou, ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten açıklama

Beşiktaş Kulübünden, Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üç oyuncunun da çekilen MR'larının ardından tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Kaynak: TRT SPOR

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