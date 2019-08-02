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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 11:05
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 11:16

Beşiktaş'a Ljajic ve Dorukhan'dan kötü haber geldi

Beşiktaş'a Ljajic ve Dorukhan'dan kötü haber geldi

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Yeni sezon çalışmalarını son sürat sürdüren Beşiktaş’a iki yıldızından üzen haber geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlıkdurumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

 

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