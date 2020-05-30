Beşiktaş'a 'kule' forvet

Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı...

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Alman basınının iddiasına göre; Siyah-Beyazlılar, Bochum’un 23 yaşındaki golcüsü Silvere Ganvoula’yı istiyor. Kongolu forvete Kartal’ın dışında Ajax, Schalke, Mainz ve Fortuna Düsseldorf’un da talip olduğu öne sürüldü. Sezon başında 400 bin euroya Belçika’nın Anderlecht kulübünden Bochum’a giden 1.91’lik Kongolu oyuncunun 26 maçta 13 gol ve 6 asistle çok iyi bir sezon geçirdiği hatırlatıldı. Öte yandan Alman basını, Bochum’un 23 yaşındaki genç yeteneği yaz transfer döneminde elinde tutmayı başaramayacağını iddia etti.

