Beşiktaş'a 'kule' forvet

AKŞAM
BEŞİKTAŞ, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Alman basınının iddiasına göre; Siyah-Beyazlılar, Bochum’un 23 yaşındaki golcüsü Silvere Ganvoula’yı istiyor. Kongolu forvete Kartal’ın dışında Ajax, Schalke, Mainz ve Fortuna Düsseldorf’un da talip olduğu öne sürüldü. Sezon başında 400 bin euroya Belçika’nın Anderlecht kulübünden Bochum’a giden 1.91’lik Kongolu oyuncunun 26 maçta 13 gol ve 6 asistle çok iyi bir sezon geçirdiği hatırlatıldı. Öte yandan Alman basını, Bochum’un 23 yaşındaki genç yeteneği yaz transfer döneminde elinde tutmayı başaramayacağını iddia etti.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı...
Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.
Fenerbahçe Falette'in bonservisini alıyor.
Almanya, İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynatmak için her yolu deniyor. Bunun için UEFA'daki bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
Sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray'a transfer olabilir.