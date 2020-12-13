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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 20:33
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Beşiktaş'a kötü haber! Rosier cezalı duruma düştü

Beşiktaş'a kötü haber! Rosier cezalı duruma düştü

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Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rosier, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Rosier, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

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