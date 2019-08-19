Beşiktaş'a Konoplyanka transferinde büyük şok

Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı.

Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.

3-0 biten maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Abdullah Avcı'nın tek tesellisi Victor Ruiz oldu.

Burak’ın yanına bir golcü daha isteyen Beşiktaş’ta listeye 26 yaşındaki Sambacı eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin Luan’ı kiralamak için Gremio ile pazarlıklara başladığı bildirildi.

Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi.

Fikret Orman ikna oldu, transferde gaza basıldı!

Daha önce "Derin bir kadromuz var. Transfer yapmayabiliriz" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 3-0'dan sonra ikna edildi. Yönetim sol kanat ve golcü için gaza basacak.