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28 Mayıs 2019 Salı 09:24 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:24

Beşiktaş'a Kagawa'dan sonra bir Japon daha!

Beşiktaş'a Kagawa'dan sonra bir Japon daha!

Fransız medyası, Siyah-Beyazlılar'ın Marsilya'nın Japon kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşme halinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş'a Shinji Kagawa'dan sonra yeni bir Japon yıldız daha geliyor. Japon sponsoru olan Kartal için Fransız medyası çarpıcı bir iddiada bulundu.

Habere göre Beşiktaş, Marsilya forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşüyor. Bu transfere bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın aracılık yaptığını duyurdu.

Savunmanın sağ ve solunda forma giyebilen Sakai hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor. Avrupa'daki ilk deneyimini Hannover 96 formasıyla yaşayan tecrübeli oyuncu 2016 yılında bedelsiz olarak Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Sakai'nin sözleşmesi 2021 yılında bitiyor.

(Fotomaç)

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