Beşiktaş'a İngiliz file bekçisi! Transferde sona doğru...

The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.

Loris Karius ile gelecek yıl devam etmeyecek olan olan Beşiktaş’ta kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kalesini tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü İngiltere’ye çevirmişti. İngiliz basınından The Sun, sezon sonunda Ada temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kaleci Joe Hart ile pazarlıklara başlayan Beşiktaş’ın görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini öne sürdü.

En iyi tercih olacaktır

Haberde, belki de kariyerinin son uzun soluklu sözleşmesini yapacak olan başarılı eldivenin de Kara Kartal’a çok sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Hart için en iyi tercihin Türkiye olacağı da kaydedildi. Uzun zamandır temaslar devam ederken, önümüzdeki günlerde görüşmelerde daha ciddi adımların atılması bekleniyor.

(Fanatik)