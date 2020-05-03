Beşiktaş'a İngiliz file bekçisi! Transferde sona doğru...

Loris Karius ile gelecek yıl devam etmeyecek olan olan Beşiktaş’ta kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kalesini tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü İngiltere’ye çevirmişti. İngiliz basınından The Sun, sezon sonunda Ada temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kaleci Joe Hart ile pazarlıklara başlayan Beşiktaş’ın görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini öne sürdü.
En iyi tercih olacaktır
Haberde, belki de kariyerinin son uzun soluklu sözleşmesini yapacak olan başarılı eldivenin de Kara Kartal’a çok sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Hart için en iyi tercihin Türkiye olacağı da kaydedildi. Uzun zamandır temaslar devam ederken, önümüzdeki günlerde görüşmelerde daha ciddi adımların atılması bekleniyor.
(Fanatik)
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
Siyah-Beyazlılar ile alacakları nedeniyle FIFA'lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.
The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.