Beşiktaş'a indirim görüşmelerinde şok

Beşiktaş'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı. Vida yılda 3 milyon euro ile başı çekerken onu 2.2 milyon euro ile Ljajic, 2'şer milyon euro ile Lens ve Oğuzhan izliyor.
Takvim'in haberine göre, diğer oyunculardan Ruiz 1.8 milyon euro ve Roco yılda 1.5 milyon euro alıyor. 6 oyuncunun yıllık maaşı 12.5 milyon euro gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu da maddi külfeti artırıyor.
Yasal bir dayanağı yok
FIFA'nın futbolcuların yıllık alacaklarında indirim yapılması gibi bir kararı yok. Çebi'nin oyuncularından indirime gitmesini istemesinin yasal bir dayanağı bulunmaması kriz çıkardı. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan, Ruiz ve Roco, yönetimin isteğine olumlu cevap vermedi. Bazı oyuncuların ise ancak yüzde 10'luk bir indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Bu oyuncular geri adım atmaz ya da satılamazsa kriz büyüyecek.
Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.
Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve özverili oyunu ile taraftarların da beğenisini kazanan Luiz Gustavo'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Sarı lacivertliler'de yönetim profesyonelliği ve tecrübesi ile takıma daha çok katkı vermesini beklediği Brezilyalı için Fransız kulübüne ret yanıtı verdi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.
Ev antrenmanlarını yetersiz bulan futbolcular, Florya'da çalışmak için teknik heyetten izin istedi. Oyuncuların tesislerde aynı anda 4 kişiden fazla olmamak koşuluyla idman yapmasına müsaade edildi.