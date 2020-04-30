Beşiktaş'a indirim görüşmelerinde şok

Koronavirüsü nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, futbolcularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk görüşmelerden istediği sonucu alamadı. 6 oyuncu indirimi kabul etmezken, bu isimlerin kulübe maliyeti 12.5 milyon euro.

Beşiktaş'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı. Vida yılda 3 milyon euro ile başı çekerken onu 2.2 milyon euro ile Ljajic, 2'şer milyon euro ile Lens ve Oğuzhan izliyor.

Takvim'in haberine göre, diğer oyunculardan Ruiz 1.8 milyon euro ve Roco yılda 1.5 milyon euro alıyor. 6 oyuncunun yıllık maaşı 12.5 milyon euro gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu da maddi külfeti artırıyor.

Yasal bir dayanağı yok

FIFA'nın futbolcuların yıllık alacaklarında indirim yapılması gibi bir kararı yok. Çebi'nin oyuncularından indirime gitmesini istemesinin yasal bir dayanağı bulunmaması kriz çıkardı. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan, Ruiz ve Roco, yönetimin isteğine olumlu cevap vermedi. Bazı oyuncuların ise ancak yüzde 10'luk bir indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Bu oyuncular geri adım atmaz ya da satılamazsa kriz büyüyecek.