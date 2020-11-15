Beşiktaş'a inanılmaz fatura! 46 milyon lira...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas, Jeremain Lens, Isimat-Mirin, Muhayer Oktay ve Tyler Boyd gibi futbolcuların yaptıkları antrenman karşılığında siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı... 5 futbolcunun 1 yıllık maliyeti tam 46.6 milyon TL.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.
Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.
Devre arası adına transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Marcao'nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Cimbom, AEL Limassol'ün sol ayaklı savunmacısı Attila Slazai'yi yakından izleyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.