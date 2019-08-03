Beşiktaş'a golcüsü Burak Yılmaz'dan kötü haber

Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.

Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.

Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.