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  3. Beşiktaş'a Georges-Kevin N'Koudou'dan kötü haber

Beşiktaş'a Georges-Kevin N'Koudou'dan kötü haber

Beşiktaş'a Georges-Kevin N'Koudou'dan kötü haber

Sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edilen Nkoudou, 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş’ın 24 Erzincanspor ile oynadığı maçta sakatlanan Nkoudou’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama: 

"Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’Koudou’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'


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