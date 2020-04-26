Beşiktaş'a gelmeden indirim yaptı

Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan, Caner Erkin'i de gözden çıkaran Kara Kartal'da uzun bir süredir gündem sol bek transferiydi. Aradığı ismi Türkiye'de bulan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Fabrice N'Sakala'ya kanca takmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kongolu oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerde yıllık 1 milyon euroya el sıkışılmıştı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim diğer futbolculardan indirim istediği dönemde 28 yaşındaki oyuncu ile bir kez daha masaya oturuldu.
RESMİ SÖZLEŞME DAHA SONRA
Yapılan pazarlıklarda N'Sakala'nın hiç zorluk çıkarmadığı öğrenilirken, tecrübeli sol bekin 250 bin euroluk indirimi kabul ettiği ve senelik 750 bin euroluk ücretle Kara Kartal'la anlaştığı belirtildi. Beşiktaş'a imza atmadan indirimi kabul eden başarılı oyuncu bu kararıyla büyük takdir kazandı. Sol bek transferini şimdiden tamamlayan Siyah- Beyazlılar, her şeyin normale dönmesinin ardından N'Sakala ile resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.
CANER'E DE AYNI RAKAM
Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le de masaya oturacak. Yıllık 1.7 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcuya, mevkiidaşı N'Sakala'ya önerilen 750 bin euro teklif edilecek. Tecrübeli oyuncu bu rakamı kabul etmezse, görüşmelerde ısrarcı olunmayacak.
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Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev 'feda' çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.
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N'Sakala'ya kancayı takan Beşiktaş, yapılan ilk görüşmelerde Kongolu oyuncu ile yıllık 1 milyon euroya anlaşmıştı. Takımdan indirim istenmesi sonrasında tecrübeli futbolcu ile bir kez daha masaya oturuldu Pazarlıklarda hiç zorluk çıkarmadığı öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, formayı giymeden indirim yapmayı kabul etti ve ücretini 750 bin euroya düşürdü. N'Sakala'nın bu tavrı Siyah- Beyazlı camiada büyük takdir kazandı.
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