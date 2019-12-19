Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlarına başlarken iki futbolcudan gelen müjdeyle sevindi. Sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve N'Koudou takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın (20 Aralık) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.