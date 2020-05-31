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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 09:49
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Beşiktaş'a Elneny'den kötü haber geldi

Beşiktaş'a Elneny'den kötü haber geldi

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Siyah-Beyazlılar'da yönetim, koronavirüs sürecinde futbol oynanmadan geçen 2 aylık süreç sebebiyle oyunculardan aynı süre kadar maaş indirimi talep etti.

Fanatik'in haberine göre; Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yönetimle oyuncular arasında yapılan görüşmede takım genelinin öneriye olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Ancak sezon başında Arsenal’den kiralanan Mohamed Elneny’nin, bu duruma olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

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