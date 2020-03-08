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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 11:27
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  • 08 Mart 2020 Pazar 11:27

Beşiktaş'a Elneny müjdesi

Beşiktaş'a Elneny müjdesi

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Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin transferinde son dakika gelişmesi... Mısırlı orta sahanın, İngiliz kulübünün gelecek planları arasında yer almadığı ve bu nedenle Beşiktaş tarafından bonservisinin alınmasının kolaylaştığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte ivme yakalayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Takımdan gönderilecek isimler konusunda karar aşamasında olan siyah-beyazlı kurmaylara transfer müjdesi İngiltere'den geldi. İngiltere basınının duyurduğu habere göre, son zamanlarda Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yıldızını parlatan Mohamed Elneny, Arsenal'in gelecek planlarında yer almıyor.

Arsenal'deki görevine devre arasından sonra başlayan Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladığını ve elden çıkarmak istediği oyuncular arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

Express'in değerlendirmesinde Arsenal'in yeni sezon öncesinde elden çıkaracağı isimler arasında yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'nin artık İngiliz ekibinin kadrosuna girmesinin çok zor olduğu belirtildi.

Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: 

"Elneny Türkiye'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'e ihtiyacı yoktur."

Arsenal'de yeni sezon öncesinde gönderilecek diğer futbolcuların ise Mesut Özil, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi, Henrikh Mkhitaryan olduğu gazete tarafından iddia edildi.

Muhamed Elneny, Beşiktaş formasını bu sezon 27 maçta giymiş, gol bulmayı başaramamış ancak orta sahada yakaladığı istikrarlı performansla göz doldurmuştu. (Fotomaç)

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