Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi

Beşiktaş’ın Süper Lig’de 6 Ekim tarihinde Alanyaspor’la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen 23 yaşındaki ön liberonun tedavisine ara vermeden başlanmıştı. Geçtiğimiz ayın ortalarına doğru bireysel olarak çalışmalarına başlayan Milli futbolcu, Beşiktaş’ın devre arası kampında da yer aldı.
Hazırlıklarını takım arkadaşlarıyla birlikte olarak sürdüren başarılı oyuncunun, bireysel hazırlıklarını tamamlamasının ardından ekip çalışmalarına Mart ayına kadar başlaması bekleniyor.
Udinese takipte...
Sezon başından beri Dorukhan’ı takip eden İtalya Serie A ekibi Udinese’nin, genç orta saha oyuncusunun durumunu izlemeye devam ettiği kaydedildi. Çizme kulübünün, ikinci yarının ortalarına doğru formasına dönme durumu bulunan Dorukhan’ın performansını takip edip buna göre sezon sonunda tekrar Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalabileceği kaydedildi.
(Fanatik)
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