Beşiktaş'a DeAndre Yedlin transferinde kötü haber

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı sağ bek, Newcastle United’ın bonservis istemesi yüzünden askıda. Newcastle kulübüne yakınlığıyla bilinen www.sounderatheart.com sitesi Yedlin’den kulübünün son anda bonservis bedeli talep etmesiyle, transferin çıkmaza girdiğini duyurdu. Haberde daha önce oyuncuyu Beşiktaş’a bedelsiz olarak vermeyi göze alan Newcastle’ın, son anda tavır değiştirdiğine dikkat çekildi.
NECİP UYSAL FENA DEĞİL
Beşiktaş yönetimiyle daha önce her konuda anlaşmaya varan Yedlin’in transferi de askıya alındı. Sağ bekte sorun yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye son maçlarda monte ettiği Necip Uysal’dan iyi bir performans aldı. Zaman zaman bu bölgede görev yapan bir diğer oyuncu Lens ise eleştirilerden sonra Sergen Yalçın tarafından kulübeye çekildi.
SERGEN YALÇIN GERİ DÖNÜYOR
Öte yandan, Trabzonspor maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşmasıyla sahalara dönmeye hazır. Yapılan son 3 testi de negatif çıkan Yalçın’ın sağlık durumunun da gayet iyi olduğu bildirildi. Yalçın dün yapılan idmanda da yer aldı.
Fransa Ligue 1'in 5'inci hafta maçında Lille, evinde Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma A Milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imza attı.
Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.
Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.
Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı.