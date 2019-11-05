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  3. Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Kanadalı futbolcunun bonservisi alınıyor

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Kanadalı futbolcunun bonservisi alınıyor

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Kanadalı futbolcunun bonservisi alınıyor

Belçika kulübü Zulte Waregem, Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in satın alma opsiyonunu kullanacak.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Zulte Waregem'e transfer olan Cyle Larin oynadığı futbolla büyük ses getiriyor.

Zulte Waregem, 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacak.

Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş'ın Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya satın aldığı 24 yaşındaki Kanadalı forvet, siyah beyazlı formayla 26 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

(Takvim)

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