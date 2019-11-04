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  3. Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! Zulte Waregem'in satın opsiyonunu kullanması bekleniyor

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! Zulte Waregem'in satın opsiyonunu kullanması bekleniyor

Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu! Zulte Waregem'in satın opsiyonunu kullanması bekleniyor

Zulte Waregem’de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor. Zulte’nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Sezon başında Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nde geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan ve 1 kupa maçında da 75 dakika forma giyen Larin, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti. Ligin ilk 2 maçında gol bulamayan ve rakiplerine mağlup olan Zulte Waregem, sonraki 12 haftada gösterdiği performansla üst sıraları zorlarken, Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Cyle Larin'in bu performanstaki payı büyük oldu. Sezonu ilk 6 sıra içerisinde tamamlayarak şampiyonluk grubunda mücadele etmek isteyen Zulte'de Larin'in performansı dikkat çekti.

2,5 MİLYON EURO OPSİYON

Beşiktaş'ın MLS ekiplerinden Orlando'dan 1 milyon 850 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Larin, Zulte Waregem'de gösterdiği performans sonrasında Belçika ekibinin gelecek planları arasına girdi. Kanadalı oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna katan Zulte'nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

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