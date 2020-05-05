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  • 05 Mayıs 2020 Salı 08:26
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 08:26

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi

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Orlanda City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan ve Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Cyle Larin, Türkiye'de istediği etkiyi yaratamamıştı.

Fanatik'in haberine göre; Zulte Waregem’e kiralanan Kanadalı forvet, Belçika’da 9 gol, 11 asistlik katkısıyla yıldızlaştı. Performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki golcü için Zulte 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Transfer yarışına Yunan ekibi PAOK da dahil oldu. Sezon sonunda iki ekip, Larin için Kartal’ın kapısını çalacak.

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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi

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500 bin Euro'ya rüzgar gibi sağ kanat

500 bin Euro'ya rüzgar gibi sağ kanat

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Beşiktaş genç yıldız için harekete geçti
Beşiktaş genç yıldız için harekete geçti

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