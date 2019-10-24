Beşiktaş'a bir darbe de Braga'dan

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde evinde Braga'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Portekiz temsilcisi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın tek golünü, oyuna 67. dakikada dahil olan Umit Nayir, 71. dakikada kaydetti. Beşiktaş'ta Adem Ljajic de, skor 1-1 iken 74. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Braga'nın galibiyet gollerini ise 38. dakikada Horta ve 80. dakikada Eduardo kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 maç sonunda 0 puanla grubun dibinde kaldı. Braga ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana yükseldi.

Grubun 4. haftasında 7 Kasım'da Braga temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti.

MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.

Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.

SAHA İÇİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda saha içi dizilişinde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

MKE Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte stoperde ise Domagoj Vida'nın yanında Enzo Roco oynadı.

Boyd orta sahanın sağında forma giyerken, orta sahanın solunda Caner Erkin ve arkasında da Rebocho takımına destek vermeye çalıştı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP SAHADA

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle MKE Ankaragücü maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, hafta içindeki antrenmanlarda çalışarak hazır hale geldi.

ROCO İLK KEZ ŞANS BULDU

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda yer alamayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı.

BOYD 3 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın ABD'li oyuncusu Boyd ise 3 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Boyd, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmasının yanı sıra ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde yedek soyundu.

İLK YARIDA DİREKTEN DÖNEN İKİ TOP

Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili bir görüntü çizerken, iki topu direkten döndü.

5. dakikada, Caner'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahasındaki Boyd'un önünde kaldı. Boyd'un yaptığı aşırtma vuruşta top kaleciyi geçip yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada ise serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic harika bir vuruş yapmayı başardı ancak kalecinin uzanamayacağı noktaya giden top direğe çarpıp dışarı gitti.

OĞUZHAN'DAN HATA VE GOL

Braga, çok da etkili olamadığı ilk yarıda yapılan bir pas hatasının ardından golü buldu.

38. dakikada Beşiktaş orta sahasında gelen top kaybı sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Galeno karşı karşıya kaldı ve şutu attı. Kaleci Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topu önünde bulan Ricardo Horta boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

UMUT GİRDİ VE GOLÜ ATTI!

Beşiktaş'ta 2. yarıda beklenen gol gelmeyince Abdullah Avcı oyuna müdahale etti ve Oğuzhan ile Necip'i kenara alırken, Kartal ile Umut oyuna girdi.

67. dakikada oyuan giren Umut, 71. dakikada da Beşiktaş'ın aradığı golü getiren isim oldu. Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkteki Ljajic vuramadı ancak arka direğe seken topu Umut Nayir kafayı vurarak ağlara gönderdi.

KADER ANI, PENALTI KAÇTI!

Beşiktaş beraberliği yakaladıktan sonra üstünlük golüne de çok yaklaştı ve penaltı kazandı.

Ljajic'i faulle durduran ve penaltıya sebebiyet veren Palhinha sarı kart gördü. 73. dakikada takımına kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Ljajic vuruşunu yaptı fakat kaleci Matheus soluna uzanarak golü önlemeyi başardı.

RAKİP 3 PASTA GOL ATTI

Oyun ortada devam ederken, Braga beklenmedik bir anda çok iyi çıktı ve bir kez daha öne geçti.

80. dakikada hızlı gelişen atakta Braga rakibini eksik yakaladı. Sağ taraftan ceza sahasına yaklaşan Galeno'nun pasında Wilson Eduardo müsait durumda vuruşunu yaparak takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Beşiktaş taraftarları birçok oyuncuyu protesto etti ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

(Sporx)