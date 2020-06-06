Beşiktaş'a bedava sağ kanat geliyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir değişikliğe gidecek olan Siyah-Beyazlılar, takımına kazandıracağı yeni isimler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad’la kontratı sona eren ve boşa çıkan Jody Lukoki’yi hedefleri arasına aldığı öğrenildi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, daha önce Trabzonspor’un da transfer listesine girmişti. Hücum hattının sol bölgesinde de oynayabilen Demokratik Kongolu futbolcu, Hollanda Ligi devi Ajax’ta başladığı futbol hayatında; Cambuur, Zwolle ve Ludogorets’te forma giydi.
(Fanatik)
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.
Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.
Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”