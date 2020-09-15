Beşiktaş'a Atletico'dan sürpriz transfer

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Nikola Kalinic transferinde beklenmeyen bir sorun çıktı. Atletico Madrid'de yıllık 3.3 milyon Euro alan Sırp futbolcuya 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro performans primi teklif eden ve olumlu yanıt alan siyah beyazlı kulüp, oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshetmesini beklemeye başlamıştı.
Taraflar arasında Atletico'nun Kalinic'e alacaklarına karşılık bonservisini vereceği yönünde anlaşma sağlanmıştı. Ancak Sırp golcünün parasını da isteyince görüşmeler kesildi ve Atletico'nun futbolcuyu bırakmadığı öğrenildi.
Yönetimin B planı hazır
Bunun üzerine, Beşiktaş'tan çarşamba gününe kadar süre isteyen futbolcunun menajeri yönetimden ek süre istedi. Bu gelişmeler yaşanırken Atletico'dan bir isim daha Beşiktaş'a önerildi.
İspanyol ekibinin geçen sezon Benfica'dan transfer ettiği 1997 doğumlu Ivan Saponjic kiralık olarak sunulurken, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, hiç hasapta olmayan bu ismi değerlendirmeye aldı.
Atletico'da 3 lig maçında şans bulabilen genç forvet için henüz bir yanıt verilmezken, Kalinic transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Saponjic ve alternatif isimler üzerinde çalışılıyor.
Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Atletico Madrid'in golcü ismi Kalinic'le prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'a İspanya'dan mutlu haber henüz gelmiş değil. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hala alamazken, siyah beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi: Ivan Saponjic.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.