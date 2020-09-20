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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 13:18
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Beşiktaş'a Arabistan'dan N'Koudou teklifi

Beşiktaş'a Arabistan'dan N'Koudou teklifi

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın müzmin sakat açıklaması yaptığı Kevin N'Koudou'ya piyango gibi bir teklif geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou için müzmin sakat açıklaması yapmıştı.

Fransız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldi.

Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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