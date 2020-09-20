Beşiktaş'a Arabistan'dan N'Koudou teklifi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou için müzmin sakat açıklaması yapmıştı.
Fransız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldi.
Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, İtalyan golcü Stefano Okaka'nın transferi konusunda her konuda anlaştı.
Galatasaray, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Trezeguet için yeniden Aston Villa'yla görüşme halinde.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın müzmin sakat açıklaması yaptığı Kevin N'Koudou'ya piyango gibi bir teklif geldi.
Sörloth'un yerine Afobe'yi alan, orta sahayı Baker ile güçlendiren Trabzonspor'da şimdi gündem savunma oyuncusu transferi.