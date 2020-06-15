Beşiktaş'a Antalyaspor faturası; -139 bin SMS

Sabah'ın haberine göre; Ekonomik olarak darboğazdan çıkmak için kampanya başlatan Beşiktaş'ta taraftarlar 20 TL karşılığında gönderdikleri SMS ile takımlarına destek olurken futbolcuların saha içi performansı olumlu havaya gölge düşürdü. 2-1'lik Antalya mağlubiyetiyle birlikte 2 milyon 764 bin 695 TL'lik galibiyet priminden mahrum kalan siyah-beyazlı ekip, 138 bin 235 mesaja denk gelen bu parayı kasasına koyamamış oldu.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.
Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.