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  3. İzlandalı golcü Alfred Finnbogason, Beşiktaş'a önerildi

İzlandalı golcü Alfred Finnbogason, Beşiktaş'a önerildi

İzlandalı golcü Alfred Finnbogason, Beşiktaş'a önerildi

Augsburg'da yeteri kadar forma şansı bulamayan İzlandalı golcü Alfred Finnbogason, Beşiktaş'a teklif edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Burak Yılmaz’ın 34 yaşına gelmesi ve yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden forvet hattında eksiklik yaşayan Beşiktaş’ın devre arasında iyi bir golcü alacağı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN FORVET HATTI YETERSİZ

Önce Fenerbahçe ardından Gençlerbirliği maçında hücum hattında büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ta alternatif bir golcünün olmaması Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürürken, kulübede bekleyen Umut Nayir ve Güven Yalçın’ın yetersiz kalması yönetimi harekete geçirmiş durumda. Burak Yılmaz’la 1 yıllık sözleşme uzatan Başkan Ahmet Nur Çebi ekibinin detaylı bir araştırma yaptığı öğrenilirken, Beşiktaş’ın Augsburg forması giyen İzlandalı futbolcu Alfred Finnbogason’la ilgilendiği belirtildi.

FİNNBOGASON ATAĞI

Florian Niederlechner, Cordova, Jensen, Vargas gibi oyuncuların arkasında kalan Finnbogason’un takımdan ayrılmak istediği bildirilirken, Beşiktaş’ın 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi. Bu sezon sadece 9 maçta forma giyip 2 gol atan Finnbogason daha önce Olympiakos, Real Sociedad, Heerenveen gibi takımlarda görev aldı.


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