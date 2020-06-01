Beşiktaş'a 3 Hollandalı yolda

AKŞAM
Feyenoord’la sözleşmesi biten Botteghin ve Leroy Fer’in Beşiktaş’la anlaştığı için sözleşmelerini uzatmadıkları bildirildi. Beşiktaş’ın Vitesse’nin sağ kanadı Linssen’le de anlaştığı şeklinde haberler çıkmıştı.
KARIUS'LA İLGİLENMİYORUZ
Öte yandan Hertha Berlin Teknik Direktörü Michael Preetz, Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius’la ilgilenmediklerini söyledi. Preetz, “Yola Rune ile devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon her zaman istikrarlı değildi ama şimdi oynamaya başladı. Bizimle ismi anılan Karius, Schwolow veya Ulreich’le ilgimiz yok” dedi.
Caner Erkİn'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine AKŞAM ulaştı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.
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Hollanda basını Beşiktaş'ın anlaştığı oyuncuları duyurdu.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
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Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.