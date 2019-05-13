Beşiktaş zirve takibini sürdürdü

Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, Adem Ljajic ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erken'in kendi filelerine gönderdiği top, konuk ekibin tek golü oldu.

Süper Lig'de 18 galibiyete ulaşan Beşiktaş, ayrıca aldığı 8 beraberlikle puanını 62'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.

Vodafone Park'ta üst üste 5. galibiyet

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste 5. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı takım, son 5 maçta Atiker Konyaspor'u 3-2, Göztepe'yi 1-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, MKE Ankaragücü'nü 4-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Adem Ljajic'den 9. gol

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Adem Ljajic, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.

Ligin ilk yarısında sadece 2 kez fileleri havalandıran Ljajic, sezonun ikinci devresinde ise 7 gol buldu.

Quaresma, 226 gün sonra evinde gol attı

Siyah-beyazlı ekibi şık bir vuruşla 2-1 öne geçiren Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta 226 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Dolmabahçe'deki son golünü 29 Eylül 2018'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor lig maçında atan Quaresma, gol hasretini sonlandırdı.

Portekizli oyuncu, ligde ise bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Yönetime ve federasyona tepki

Beşiktaşlı taraftarlar maç boyunca kulüp başkanı Fikret Orman ve Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Taraftarların bir bölümü yeni seçilen Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet etti. Bazı siyah-beyazlılar ise buna tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar kulübün eski başkanı Süleyman Seba lehine de tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün ardından TFF ve hakemler aleyhine tezahürat yaptı. Taraftarlar, takımlarının ilk golünün ardından bu tepkiyi sürdürdü.

Taraftarlar, Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'e yönelik küfürlü tezahürat yaptı.

Sergen Yalçın'a sevgi seli

Siyah-beyazlılar maçın son bölümlerinde ise Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundu. Yalçın da el sallayarak tribünlere karşılık verdi.

Taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Yalçın'ı tribünlere çağırdı.

Sergen Yalçın taraftarların ısrarlı çağrıları üzerine sahaya gelerek tribünleri selamladı.

Necip Uysal değişikliğine protesto

Siyah-beyazlı takımda Ljajic'in yerine 88. dakikada Necip Uysal oyuna dahil olurken, taraftarlar bu değişikliği protesto etti.

Taraftarlar, geçen haftaki Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynayan Necip Uysal'ın sahaya girişi sırasında alkışlarla tepki gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor 3 maçtır kazanamıyor

Aytemiz Alanyaspor üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Ligdeki son galibiyetini Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Atiker Konyaspor'a 4-2 ve Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Ligdeki 14. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 42 puanda kaldı.