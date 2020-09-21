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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:44
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Beşiktaş yorumcu Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdi

Beşiktaş yorumcu Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdi

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Beşiktaş Kulübü, eski hakem Ahmet Çakar'ın siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi hakkındaki yorumları nedeniyle hukuki girişimlerin başladığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında canlı yayın sırasında sert ifadeler kullanana Aahmet Çakar hakkında açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi için "Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir. ayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" diyen Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlerin başlatıldığı belirtilirken, Beyaz TV ile ilişkilerin askıya alındığı duyuruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Eski hakem Ahmet Çakar'ın, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, iki haftadır süre gelen, Başkanımız Ahmet Nur Çebi hakkında sarf etmiş olduğu edep ve eleştiri sınırlarını aşan sözlerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi amaç edinmesi gereken spor programlarında, olayların terbiye hudutları da aşılarak kişiselleştirilmesinin futbol kamuoyuna hiçbir faydası yoktur.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin teveccühüyle Başkanlık makamımızda bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin kişilik haklarına saldırada bulunan eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ilan eder, Türk Futbolunun marka değerini aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve söylemler oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin askıya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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