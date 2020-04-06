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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:33
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:34

Beşiktaş Yönetimi'ne Larin'den kara haber!

Beşiktaş Yönetimi'ne Larin'den kara haber!

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Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı ve gösterdiği başarılı performans nedeniyle Belçika kulübü tarafından bonservisinin alınması beklenen Cyle Larin'den siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Beşiktaş Yönetiminde Cyle Larin şoku yaşanıyor! 2.5 milyon Euro satın alınma opsiyonuyla sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem'e kiralanan Kanadalı santrforun transferinin yatması siyah beyazlı yönetimin tasarruf planlarına sekte vurdu. 

Çünkü Larin'in satılması halinde hem 2.5 milyon Euro gelir elde edilecekti hem de 3.2 milyon Euro'luk maaş yükü ortadan kalkacaktı. Bu da toplamda 5.7 milyon Euro'luk (yaklaşık 42 milyon lira) bir operasyon anlamına gelecekti.

Ancak Belçikalılar transferden vazgeçince Beşiktaş, başka bir takıma satılmaması halinde yıllık 1.6 milyon Euro'dan 2 sezonda 3.2 milyon Euro daha ödeme yapacak.

BELÇİKALILAR ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Diğer yandan iyi bir performans ortaya koyduğu halde Zulte Waregem'in Larin'den vazgeçmesi kuşku uyandırdı. Zira Larin, koronavirüs öncesi yönetime başvurarak, "Bana 1.2 milyon Euro ödeyin, gideyim" dedi.

2 yıllığına 3. 2 milyon Euro kazanmak varken Larin'in sadece 1.2 milyon Euro talep etmesi soru işaretlerine neden oldu.

KUŞKU UYANDIRAN DURUMLAR

O soru işareti de şu:

"Larin, 2 milyon Euro'luk alacağından vazgeçip, bonservisini ücretsiz aldıktan sonra Belçika kulübünden imza parası adı altında bir para almayı mı hedefledi? Zulte Waregem Kulübü de Larin'i 2.5 milyon Euro'dan daha düşük bir bedele mi mal etmeyi planladı?"

BEDAVA DEDİLER, 1.8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fikret Orman yönetimi, 2017-18 sezonun devre arasında ABD ekibi Orlando City'de 192 bin dolara oynayan Larin'e yarım sezon için 750 bin Euro, sonraki sezonlar içinse yıllık 1 milyon 600 bin Euro' ya 4.5 yıllık imza attırdı!

Başlangıçta bonservis bedeli ödenmeden alınacağı açıklanan oyuncuya ara transferin son gününde 1.8 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek imza attırılabildi.

Larin, sezon başında yıllık ücretinin 1 milyon 200 bin Euro'su Beşiktaş tarafından ödemek koşuluyla kiralık olarak Waregem'e gönderildi. Kanadalı'nın Beşiktaş'a bugüne kadarki maliyeti 5 milyon 350 bin Euro oldu. Eğer satılamazsa 2 yıllık ücretiyle beraber bu maliyet 8 milyon 550 bin Euro (bugünkü kurla yaklaşık 62 milyon) olacak.

Ajansspor

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