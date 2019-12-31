Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9499
  • 6,6715
  • 291.324
  • 114736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş yönetiminden Mario Balotelli cevabı: Gündemimizde yok

Beşiktaş yönetiminden Mario Balotelli cevabı: Gündemimizde yok

Beşiktaş yönetiminden Mario Balotelli cevabı: Gündemimizde yok

Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Balotelli için siyah beyazlı yönetim çok farklı düşünüyor.

İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü golcünün adı Beşiktaş ile anılırken yönetimin ise gelecek planları başka… Yıllık 1.5 milyon Euro alan 29 yaşındaki oyuncunun bonusları ile kazancı 4 milyon Euro'yu aşarken yönetim ise ekonomik gerçeklerden sapmayı düşünmüyor.

GENÇ OYUNCULAR LİSTEDE

Siyah beyazlı yönetimden konuyla ilgili olarak, "Mario Balotelli gündemimizde yok. Doğru maliyetle, fayda alabileceğimiz oyunculara yöneleceğiz" açıklaması geldi.

Devre arasında en az iki takviye yapmayı hedefleyen yönetim maliyeti konusuna büyük önem veriyor. Ayrıca gelecek yılların ekibini yaratmak adına yurt içinde ve yurt dışında genç ve potansiyeli olan isimler üzerinde yoğunlaşıldı.

BİR ZAMANLAR PARA SAÇIYORDU

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi başkanlık koltuğuna oturana kadar transerdeki adımları ile sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da damga vurmuştu. Ancak Kartal'ın gerek bonservis gerekse de yıllık ücret olarak verdiği rakamlar mali sorunların da önünü açtı.

GUTI

2010 yılında bedelsiz gelen Guti yıllık 2.7 milyon Euro aldı.

QUARESMA

2010'da Beşiktaş'a 7.3 milyon Euro bedelle gelmişti.

ALMEIDA

Portekizli yıldızın 3 yıllık maliyeti 11 milyon Euro'ydu.

PEPE

Yıldız oyuncu yıllık 4 milyon 750 bin Euro aldı.

LENS

Hollandalı oyuncunun bonservisi 4 milyon Euro'ydu.

LJAJIC

6.5 milyon Euro bedeli ile Ljajic son büyük transferdi.

(Sabah)


Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım
Yılbaşı için rota Amsterdam
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
<p>Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl

Kiracı Boşalttığı Evin Kapıları, Petekleri ve Kombisini Söküp Götürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2020 resmi tatil iş takvimi: 2020'de kaç gün tatil var?