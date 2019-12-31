Beşiktaş yönetiminden Mario Balotelli cevabı: Gündemimizde yok

İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü golcünün adı Beşiktaş ile anılırken yönetimin ise gelecek planları başka… Yıllık 1.5 milyon Euro alan 29 yaşındaki oyuncunun bonusları ile kazancı 4 milyon Euro'yu aşarken yönetim ise ekonomik gerçeklerden sapmayı düşünmüyor.

GENÇ OYUNCULAR LİSTEDE

Siyah beyazlı yönetimden konuyla ilgili olarak, "Mario Balotelli gündemimizde yok. Doğru maliyetle, fayda alabileceğimiz oyunculara yöneleceğiz" açıklaması geldi.

Devre arasında en az iki takviye yapmayı hedefleyen yönetim maliyeti konusuna büyük önem veriyor. Ayrıca gelecek yılların ekibini yaratmak adına yurt içinde ve yurt dışında genç ve potansiyeli olan isimler üzerinde yoğunlaşıldı.

BİR ZAMANLAR PARA SAÇIYORDU

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi başkanlık koltuğuna oturana kadar transerdeki adımları ile sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da damga vurmuştu. Ancak Kartal'ın gerek bonservis gerekse de yıllık ücret olarak verdiği rakamlar mali sorunların da önünü açtı.

GUTI

2010 yılında bedelsiz gelen Guti yıllık 2.7 milyon Euro aldı.

QUARESMA

2010'da Beşiktaş'a 7.3 milyon Euro bedelle gelmişti.

ALMEIDA

Portekizli yıldızın 3 yıllık maliyeti 11 milyon Euro'ydu.

PEPE

Yıldız oyuncu yıllık 4 milyon 750 bin Euro aldı.

LENS

Hollandalı oyuncunun bonservisi 4 milyon Euro'ydu.

LJAJIC

6.5 milyon Euro bedeli ile Ljajic son büyük transferdi.

(Sabah)