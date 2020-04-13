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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:34
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:34

Beşiktaş yönetiminden kombine fiyatlarında dev indirim

Beşiktaş yönetiminden kombine fiyatlarında dev indirim

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Vodafone Park'ta 2020-21 sezonunda oynanacak maçların kombine kartlarını bu ay içerisinde satışa sunma planı yapan Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs engeline takıldı. Alınan tedbirler sebebiyle yeni tarihi gelecek ay olarak güncelleyen Siyah-Beyazlılar, her şeyin normale dönmesinin ardından tribünlere ilgiyi artırmak için biletleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında indirimle satışa sunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kombine kart satış planlamasında değişikliğe gitti. İlk etapta 2020-21 sezonunun satışlarına Nisan ayında başlama kararı alan Siyah- Beyazlılar; koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ve etkilerinden dolayı yeni bir tarih belirledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, yeni sezonun kombinelerini gelecek ay satışa çıkarma kararı aldığı kaydedildi.

8 farklı fiyat tarifesi var

Bu sezon 1450 ile 5250 TL arasında değişen 8 farklı fiyat tarifesiyle kombine kart satışı yapan Kara Kartal'da, bu miktarlarda da büyük düşüş yaşanacak. Koronavirüs sorununun yeni sezon öncesinde ortadan kalkması halinde bile insanların tedbiren uzun süre kalabalık yerlerde bulunmamayı tercih edecek olmasını düşünen yönetim, kombinelerin elde kalmaması için yüzde 30 ile yüzde 50 arasında indirime gitmeyi planlıyor.

Tedbirler devam ederse...

Kombine kart konusunu yönetimdeki kurmaylarıyla görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, koronavirüs konusunda yükseliş trendinin düşüşe geçmesi halinde Mayıs ayında düğmeye basacağı kaydedildi. Ancak tedbirlerin gelecek ay da benzer şekilde devam etmesi halinde yönetimin, şimdiden bir B Planı hazırlığı içerisinde olduğu da ifade edildi.

2019-20 sezonu kombine fiyatları

1.Kategori: 5 bin 250 lira.

2.Kategori: 4 bin 750 lira.

3.Kategori: 3 bin 750 lira.

4.Kategori: 3 bin 350 lira.

5.Kategori: 3 bin 150 lira.

6.Kategori: 2 bin 900 lira.

7.Kategori: Bin 550 lira.

8.Kategori: Bin 450 lira.

(Fanatik)

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