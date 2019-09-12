Beşiktaş yönetiminden Jeremain Lens'e: Ya yüzde 50 indirim yap ya da git
Beşiktaş'ta daha önce maaşında indirime gitmesi istenen Lens bunu reddetmişti. Lens'e bir kez daha aynı teklif yapılacak. Hollandalı oyuncu bu kez de kabul etmezse kendisinden Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri değerlendirmesi istenilecek.
Beşiktaş yönetimin "feda" istediği ilk isim Jeremain Lens olmuştu… Hollandalı oyuncu hem feda talebini reddetti. Hem de kendisini isteyen Sivasspor'a gitmeyi kabul etmedi.
Yönetim takımın Vida ve Karius'tan sonra en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olan Hollandalı isme "yüzde 50 oranında indirim yapmayacaksan git" diyecek.
Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri değerlendirmesini isteyecek. Aksi taktirde Lens'in PAF takımına gönderilmesi bile gündeme gelecek.