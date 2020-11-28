Beşiktaş yönetiminden derbi galibiyeti için prim kararı

Ligde geçen haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatıp morallenen Siyah-Beyazlılar’ı Fenerbahçe derbisi öncesinde motive edebilmek için yönetim de elinden geleni yapıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatı sonrasında harekete geçen idarecilerin futbolculara Kadıköy’den 3 puanla dönülmesi halinde kişi başı 30’ar bin TL prim vereceği kaydedildi.
Zorlu karşılaşma öncesinde oyuncuların alacaklarının önemli bölümünün ödemesini gerçekleştiren Beşiktaş’ta idareciler, Fenerbahçe’yi devirmeleri halinde takımın zirve yarışına dahil olup ardından ilk yarı sonuna kadar ilk sırayı almayı istiyor.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Kadıköy'den galibiyetle dönülmesi halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtılacak.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, değişim istendiği için seçim kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Fatih Mert, kararı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 3 puana uzanan ve ligde 31 maç sonra ilk kez üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden tamamlayan Trabzonspor, ayrıca bu sezon da ilk kez iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu hafta derbi maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yarın akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek.
Futbolun efsanesi Maradona'nın son yolculuğundaki izdihama pandemi bile engel olamadı. 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli süper yıldız, sonsuzluğa uğurlandı. Arjantin halkı, Casa Rosada önüne akın etti. Ailesi ise onu küçük bir törenle defnetti...
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.